У небі над Львовом помітили рідкісний оптичний феномен (фото)

Сонячне гало у Львові / © 032.ua

Реклама

У середу, 25 грудня, у небі над Львовом з’явилося сонячне гало — унікальне оптичне явище, що нагадує сяючий німб навколо сонця.

Про це повідомляє 032ua.

Місцеві мешканці активно ділилися світлинами небесного феномену в соціальних мережах. Це явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла через крижані кристали у верхніх шарах атмосфери.

Реклама

Сонячне гало у Львові. / © 032.ua

Фахівці зазначають, що хоча гало фіксують в Україні до 120 разів на рік, зазвичай воно малопомітне. Проте сьогодні львів’яни стали свідками саме яскравого типу гало, яке трапляється лише 10–20 разів на рік.

Нагадаємо, у Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області зафіксували унікальне природне явище — рекордно раннє цвітіння пізньоцвіта анкарського (місцева назва — брандушка). Науковці пов’язують це з аномальними змінами у природі.

Раніше повідомлялося, на початку листопада у парку «Тузлівські лимани» зафіксували аномальне цвітіння дикої аличі.