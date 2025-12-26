ТСН у соціальних мережах

Львів
481
1 хв

У небі над Львовом помітили рідкісний оптичний феномен (фото)

Львів зустрів Різдво з унікальним оптичним явищем.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сонячне гало у Львові

Сонячне гало у Львові / © 032.ua

У середу, 25 грудня, у небі над Львовом з’явилося сонячне гало — унікальне оптичне явище, що нагадує сяючий німб навколо сонця.

Про це повідомляє 032ua.

Місцеві мешканці активно ділилися світлинами небесного феномену в соціальних мережах. Це явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла через крижані кристали у верхніх шарах атмосфери.

Сонячне гало у Львові. / © 032.ua

Сонячне гало у Львові. / © 032.ua

Фахівці зазначають, що хоча гало фіксують в Україні до 120 разів на рік, зазвичай воно малопомітне. Проте сьогодні львів’яни стали свідками саме яскравого типу гало, яке трапляється лише 10–20 разів на рік.

