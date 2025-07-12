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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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У Львові зросла кількість постраждалих від російської атаки - деталі

У Львові ворог вдарив по цивільних внаслідок чого постраждали діти й дорослі, зруйновано сотні квартир.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Внаслідок атаки постраждали львів'яни

Внаслідок атаки постраждали львів’яни

Кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки на Львів зросла до десяти.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

За його словами, семи людям, серед яких — двоє дітей, допомогу надали на місці. Ще трьох постраждалих госпіталізували. Шість родин, чиї домівки стали непридатними для проживання, тимчасово розмістили в готелях.

Унаслідок удару пошкоджено 51 житловий будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 комерційне приміщення та два промислові об’єкти. Зазнали руйнувань і навчальні корпуси Львівської політехніки — пошкоджено фасади й вибито вікна. Наразі в місті працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 12 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України із застосуванням ракет і дронів. Під ворожим обстрілом опинилися, зокрема, Львів, Луцьк та Чернівці. У Чернівцях внаслідок удару загинуло щонайменше двоє людей.

Раніше ми писали про те, що жінка з Херсона Анна Співак, яка залишила рідне місто через обстріли, стала жертвою російської атаки у Львові.

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