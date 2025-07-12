У Львові зросла кількість постраждалих від російської атаки - деталі

Внаслідок атаки постраждали львів’яни

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Кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки на Львів зросла до десяти.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

За його словами, семи людям, серед яких — двоє дітей, допомогу надали на місці. Ще трьох постраждалих госпіталізували. Шість родин, чиї домівки стали непридатними для проживання, тимчасово розмістили в готелях.

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Унаслідок удару пошкоджено 51 житловий будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 комерційне приміщення та два промислові об’єкти. Зазнали руйнувань і навчальні корпуси Львівської політехніки — пошкоджено фасади й вибито вікна. Наразі в місті працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 12 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України із застосуванням ракет і дронів. Під ворожим обстрілом опинилися, зокрема, Львів, Луцьк та Чернівці. У Чернівцях внаслідок удару загинуло щонайменше двоє людей.

Раніше ми писали про те, що жінка з Херсона Анна Співак, яка залишила рідне місто через обстріли, стала жертвою російської атаки у Львові.

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