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- Львів
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У Львові зіткнулися потяги: є постраждалі (оновлено)
У Львові сталася аварія на залізниці — поблизу вулиці Старознесенської зіткнулися потяги.
У районі вулиці Старознесенської у Львові ввечері 8 жовтня сталася залізнична аварія — зіткнулися потяги.
Цю інформацію підтвердили в «Укрзалізниці».
У Львові зіткнулися потяги: що відомо
Спочатку інформацію про зіткнення поширювали соцмережами. Згодом у пресслужбі компанї повідомили, що під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд сполученням Львів — Сокаль припустився зіткнення з електровозом.
«Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда», — повідомили в «Укрзалізниці».
Крім того, медична допомога надається чотирьом пасажирам дизель-поїзда. Водночас машиністи електровоза не постраждали.
На місці події працюють усі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин надзвичайної ситуації.
У Львові зіткнулися потяги — фото, відео
Нагадаємо, у Києві виникли тимчасові труднощі в роботі метро. Рух поїздів і роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.