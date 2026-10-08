У Львові зіткнулися потяги: є постраждалі (оновлено)

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

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У районі вулиці Старознесенської у Львові ввечері 8 жовтня сталася залізнична аварія — зіткнулися потяги.

Цю інформацію підтвердили в «Укрзалізниці».

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У Львові зіткнулися потяги: що відомо

Спочатку інформацію про зіткнення поширювали соцмережами. Згодом у пресслужбі компанї повідомили, що під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд сполученням Львів — Сокаль припустився зіткнення з електровозом.

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«Травму ноги дістав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда», — повідомили в «Укрзалізниці».

Крім того, медична допомога надається чотирьом пасажирам дизель-поїзда. Водночас машиністи електровоза не постраждали.

На місці події працюють усі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин надзвичайної ситуації.

У Львові зіткнулися потяги — фото, відео

У Львові зіткнулися потяги / © ДСНС України

У Львові зіткнулися потяги / © ДСНС

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

У Львові зіткнулися потяги / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві виникли тимчасові труднощі в роботі метро. Рух поїздів і роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.

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