У Львові зіткнулися дві автівки: постраждали чотирирічна дівчинка та троє жінок (фото)
Сталося зіткнення автомобілів Renault Kangoo, яким керував 61-річний львів’янин, та Mercedes-Benz під керуванням 40-річного жителя Львова.
У Львові внаслідок ДТП травмувалося четверо людей, серед яких чотирирічна дівчинка.
Про це повідомила поліція Львівської області у Facebook.
Автозіткнення сталося 14 вересня, близько 21:30, на перехресті вулиць Стрийської та Мікльоша у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Kangoo, яким керував 61-річний львів’янин, та Mercedes-Benz під керуванням 40-річного жителя Львова.
«Внаслідок ДТП четверо пасажирок Renault Kangoo: чотирирічна дівчинка та жінки віком 25, 31 і 52 роки — усі львів’янки — отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів», — йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
