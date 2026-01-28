У Львові жінці зробили незаконний аборт, скалічивши її: що відомо про клініку і медиків

Операція / © pexels.com

У Львові судитимуть трьох медиків, які провели 29-річній жінці підпільний аборт на пізньому терміні вагітності. Жахлива недбалість у клініці, що працювала без відповідної ліцензії, призвела до тяжких ускладнень, реанімації та довічного безпліддя пацієнтки.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

У середині березня минулого року до однієї з приватних клінік у центррі Львова звернулася 29-річна вагітна із Запорізької області, яка на той час тимчасово проживала у Польщі. Вона поцікавилася можливістю переривання вагітності.

Адміністраторка закладу — 67-річна медична сестра — повідомила, що така процедура можлива. Вартість послуги становила 1000 дол., які необхідно було сплатити наперед, до проведення операції.

Після отримання коштів медсестра залучила інших фахівців — лікарку ультразвукової діагностики та лікаря-акушера-гінеколога. Водночас жоден із них не перебував в офіційному штаті клініки, хоча медиків регулярно залучали до надання медичних послуг «неофіційно».

У клініці підробили документи про завмерлу вагітність

Перед хірургічним втручанням пацієнтці провели УЗД. У висновку 51-річна лікарка УЗД за вказівкою медсестри зазначила, що у жінки нібито зафіксовано завмерлу вагітність на пізньому терміні (15–16 тижнів) та відшарування плаценти. Цей висновок мав стати формальною підставою для оперативного втручання, оскільки вказував на загрозу життю пацієнтки. Насправді ж наведені дані були неправдивими — жодних порушень розвитку плода не виявили.

Під час аборту жінці пошкодили матку і кишківник

Того ж дня жінці провели операцію. Її здійснював 67-річний лікар-акушер-гінеколог, колишній співробітник Львівського науково-дослідницького інституту спадкової патології, за асистування медсестри клініки, яка й організувала участь «команди» спеціалістів.

Під час оперативного втручання лікар завдав пацієнтці серйозних ушкоджень, зокрема матки та кишківника. Коли у жінки почалася сильна кровотеча, медик не викликав екстрену медичну допомогу, а самостійно доправив її до лікарні.

Постраждала тривалий час перебувала у реанімаційному відділенні, а наслідком незаконної операції стали тяжкі ускладнення та безпліддя.

Клініка не мала відповідної ліцензії

Слідство з’ясувало, що клініка, де було проведено незаконний аборт, не мала ліцензії на проведення будь-яких хірургічних втручань чи штучного переривання вагітності. Крім того, заклад узагалі не мав права надавати стаціонарні медичні послуги.

Правоохоронці стали ініціаторами позапланової перевірки медичного закладу. За її результатами ліцензію на медичну практику анульовано, а клініку закрито.

«Фальсифікація медичних висновків для проведення незаконного аборту — це не лікарська помилка, а свідоме порушення, яке призвело до тяжких наслідків для жінки», — наголосила прокурорка Олена Данилів.

Троє медиків підуть під суд

Дії усіх обвинувачених кваліфіковано як:

незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров’я та безплідність;

лікареві-акушер-гінекологу ще інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого;

лікарці УЗД — підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою.

Прокурори скерували обвинувальний акт щодо трьох медпрацівників до суду.

До слова, у Києві 36-річна жінка померла наступного дня після важких пологів, які також закінчилися смертю немовляти. Слідство встановило, що 50-річна акушерка-гінекологиня проявила бездіяльність, не забезпечивши породіллі необхідний догляд та вчасні втручання після стрімких пологів. Через ушкодження внутрішніх органів та масивну кровотечу стан пацієнтки різко погіршився, і попри реанімаційні заходи вона померла. Лікарці вже повідомлено про підозру.