У Львові жінка пограбувала аптеку, щоб прожити: суд її суворо покарав

У Львові засудили жінку через крадіжку з аптеки / © pixabay.com

У Львові на 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили жінку, яка вкрала із аптеки косметичні засоби на понад 5 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, жителька Львова перебувала на іспитовому терміні за інший злочин. 31 липня 2025 року вона знову порушила законодавство, викравши із аптеки на вулиці Шевченка, 17 у Львові косметичні засоби на 5 083,13 грн. без ПДВ.

Дії жінки суд кваліфікував за за ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що «викрадені косметичні засоби мала намір продати з метою отримання коштів на проживання».

Власники аптеки на засідання не прийшли, проте подали заяву, що жодних претензій до підсудної у них немає.

Суд проаналізував матеріали справи, наголосивши, що жительку Львова уже раз звільняли від відповідальності, проте вона вдруге вчинила злочин, а тому «звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимим».

Її засудили до 5 років позбавлення волі та оскільки жінка перебувала на іспитовому терміні, то остаточне покарання — 5 років та 1 місяць позбавлення волі.

