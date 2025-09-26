У Львові здають в оренду "квартиру-коробку" площею всього 4 м² (відео)

Мініатюрна квартира у Львові, яку здають в оренду / © скриншот з відео

У Львові в оренду здають мініатюрну квартиру, яка більше схожа на комірчину, проте власники стверджують — у ній є все необхідне для проживання. Окрім того, з вікна відкривається мальовничий краєвид на історичний центр міста.

Відеоогляд такого незвичайного житла з’явився у TikTok.

Автори відеоогляду про крихітку квартиру у Львові підкреслюють, що цей варіант підійде для короткотермінового проживання однієї людини, а його мінімалістичний інтер’єр охрестили «японським стилем».

Через те, що площа квартири становить лише 4 кв. м, власники об’єднали санвузол і спальне місце в один простір, а кухні тут узагалі немає. Ліжко розміщене на другому ярусі, а мікрохвильову піч розташували просто над унітазом.

Попри скромні розміри, у квартирі є низка зручностей: сейф, мікрохвильова піч, душова кабіна, компактний холодильник, комод, півтораспальне ліжко з ортопедичним матрацом (витримує до 120 кг), телевізор, рекуператор для подавання свіжого повітря.

Найближчим часом власники планують додати ще складаний стілець і стіл.

Вартість оренди цієї мініквартири поки що не озвучується.

До слова, найдешевша квартира для купівлі у Львові коштує 18 тис. дол. Це кімната в гуртожитку площею 17,5 кв. м зі спільними зручностями (туалет і душ) на поверсі. Для порівняння, середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 63 тис. дол.