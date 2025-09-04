- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 473
- Час на прочитання
- 2 хв
У Львові затримали двох неповнолітніх під час підготовки теракту
17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини погодилися виконати завдання від російських кураторів.
У Львові правоохоронці затримали двох неповнолітніх російських агентів, які готували підрив автомобіля воїна Сил оборони.
Про це повідомили в обласному управлінні СБУ та у Львівській обласній прокуратурі.
Зловмисників затримали під час закладання саморобного вибухового пристрою під авто українського захисника. Пристрій містив 4,5 кг вибухової речовини та був споряджений додатковими уражальними елементами — гайками.
Підірвати автомобіль планували дистанційно — за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.
Встановлено, що 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини погодилися виконати завдання від російських кураторів у Telegram, шукаючи «легких грошей».
Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автівку в громадському місці, а дівчина — встановити відеоспостереження.
Для реалізації плану неповнолітні прибули до Львова, де поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.
Надалі, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль. Навпроти встановили телефонну камеру з віддаленим доступом, щоб ворог міг онлайн зафіксувати наслідки вибуху.
Завдяки оперативним діям СБУ теракт вдалося попередити.
Обох виконавців затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за статтею «замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб».
Суд обрав фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.
