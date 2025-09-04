ТСН у соціальних мережах

Львів
473
2 хв

У Львові затримали двох неповнолітніх під час підготовки теракту

17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини погодилися виконати завдання від російських кураторів.

Богдан Скаврон
Затримані під час спроби теракту

Затримані підлітки, які намагалися вчинити теракт у Львові / © Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці затримали двох неповнолітніх російських агентів, які готували підрив автомобіля воїна Сил оборони.

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ та у Львівській обласній прокуратурі.

Зловмисників затримали під час закладання саморобного вибухового пристрою під авто українського захисника. Пристрій містив 4,5 кг вибухової речовини та був споряджений додатковими уражальними елементами — гайками.

Підірвати автомобіль планували дистанційно — за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.

Встановлено, що 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини погодилися виконати завдання від російських кураторів у Telegram, шукаючи «легких грошей».

/ © Facebook/Управління СБУ у Львівській області

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автівку в громадському місці, а дівчина — встановити відеоспостереження.

Для реалізації плану неповнолітні прибули до Львова, де поселилися у готелі. За визначеними координатами хлопець відшукав у парку рюкзак з вибухівкою та спецобладнанням.

/ © Facebook/Управління СБУ у Львівській області

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Надалі, згідно з інструкцією, вони прийшли на паркувальний майданчик біля будинку, де заклали вибухівку під автомобіль. Навпроти встановили телефонну камеру з віддаленим доступом, щоб ворог міг онлайн зафіксувати наслідки вибуху.

/ © Facebook/Управління СБУ у Львівській області

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Завдяки оперативним діям СБУ теракт вдалося попередити.

Обох виконавців затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за статтею «замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб».

/ © Facebook/Управління СБУ у Львівській області

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Суд обрав фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові було убито українського політика Андрія Парубія. Убивця, одягнений як кур’єр служби Glovo, підійшов до нього ззаду і зробив декілька пострілів із пістолета.

Через півтори доби після вбивства підозрюваного у скоєнні цього злочину затримали на Хмельниччині.

473
