У Львові загинула 17-річна дівчина: що відомо
У Львові трагічно загинула дівчина. Ймовірно вона отруїлась чадним газом.
У Львові у понеділок, 10 листопада, знайшли мертвою 17-річну дівчину. Ймовірно, вона загинула через отруєння чадним газом.
Про це повідомили у Департаментів з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Відомо, що трагедія сталась на вулиці І. Франка, 43. Там 10 листопада о 10:38 у квартирі знайшли труп дівчини 2008 року народження.
За попередніми даними, неповнолітня отруїлась чадним газом.
Обставини трагедії встановлюються.
