У Львові загинула 17-річна дівчина: що відомо

У Львові трагічно загинула дівчина. Ймовірно вона отруїлась чадним газом.

У Львові загинула 17-річна дівчина: що відомо

У Львові дівчина отруїлась чадним газом / © pixabay.com

У Львові у понеділок, 10 листопада, знайшли мертвою 17-річну дівчину. Ймовірно, вона загинула через отруєння чадним газом.

Про це повідомили у Департаментів з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Відомо, що трагедія сталась на вулиці І. Франка, 43. Там 10 листопада о 10:38 у квартирі знайшли труп дівчини 2008 року народження.

За попередніми даними, неповнолітня отруїлась чадним газом.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Львові загадково загинула молода жінка.

