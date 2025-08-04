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- Львів
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У Львові загорівся готель "Власта": є постраждалі (фото, відео)
Через пожежу у львівському готелі «Власта» відомо про шістьох постраждалих. Серед них опинилися і діти.
У Львові 4 серпня спалахнула пожежа у готелі «Власта» на вул. Клепарівській. Рятувальники проводять евакуацію людей. Є постраждалі.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали, ДСНС у Львівській області та Львівська міська рада.
За даними місцевих пабліків, вогонь охопив кілька поверхів готелю «Власта» із людьми всередині. Соцмережами поширюються фото і відео пожежі.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вогнеборці ліквідовують пожежу в готелі. Повідомлення про займання до них надійшло о 12:23. За попередніми даними, пожежа виникла на дев’ятомуповерсі будівлі.
Рятувальниками евакуювали з готелю 15 людей та проводять роботи з ліквідації займання.
Як заявили у Львівській міськраді, площа пожежі сягнула близько 3000 кв. м. Її причину наразі встановлюють.
«На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає — травми легкі», — йдеться в заяві мерії.
До слова, наприкінці липня в Івано-Франківську на територію однієї з СТО заїхав охоплений вогнем автомобіль. Подія потрапила на відео.
А в Миколаївській області п’ятирічний хлопчик ледь не загинув у масштабній пожежі, що виникла через займання сухостою.