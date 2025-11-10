У Львові загадково загинула молода жінка: що відомо про трагедію

У Львові загинула жінка / © Unsplash

У Львові у понеділок, 10 листопада, знайшли тіло молодої жінки. Попередньо, її збив вантажний потяг.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, трагедія сталась на вулиці Ковельській у Львові 10 листопада о 7:20. Там на коліях знайшли тіло молодої жінки. Загиблій приблизно 30 років, її особа невідома.

«Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблої. Вирішується питання правової кваліфікації події», — йдеться у повідомленні поліції.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич заявив, що йому повідомили, що трагедія сталась поблизу станції «Підзамче». Свідки заявляють, що нібито оголена дівчина випала із пішохідного моста.

«Сповіщають в приватні повідомлення, що на Підзамче, біля станції, дівчина з моста впала — померла. Також кажуть що повністю гола, впала перед поїздом, але поїзд на неї не наїхав, встиг зупинився», — написав Ігор Зінкевич.

