ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
2 хв

У Львові заборонили пірнати до водойми на Водохреще: яка причина

Львівська міська рада заборонила пірнання на Водохреще.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Водохреща

Водохреща / © iStock

У Львові відмовляються від традиційних пірнань у водойми на Водохреща. Міська влада закликає містян утриматися від купань 6 січня та зосередитися на духовному святкуванні Богоявлення.

Про це повідомили у Львівській міській раді на сайті.

Міська адміністрація офіційно заборонила занурення у водойми на території Львова, наголошуючи, що подібні ритуали не належать до місцевої духовної традиції та становлять загрозу для здоров’я людей.

Протягом останніх років у Львові свідомо не облаштовуються місця для купання в ополонках. Основний акцент під час святкувань робиться на релігійному значенні Богоявлення, а не на «екстремальних» заходах загартування. Представник Львівської міської ради Євген Бойко зазначив, що міф про «змивання гріхів» холодною водою не є частиною місцевих традицій і може бути небезпечним для організму.

Головні заходи 6 січня у Львові: · 10:00, Площа Ринок — урочисте освячення води за участі військових капеланів; · 11:00, Парк «Горіховий гай» (вул. Володимира Великого, 14-А) — святкова молитва та освячення озера без проведення купань.

Медики та рятувальники застерігають: у Львові немає жодної водойми, сертифікованої для безпечного зимового пірнання. Рятувальні пости у звичних місцях не розгортатимуться.

Які ризики для людей

  • негативний вплив холодної води на імунітет;

  • протипоказання для хворих на серцево-судинні, ниркові хвороби, діабет або застуджених;

  • високий ризик нещасних випадків через відсутність фахівців і безпечних зон.

Міська влада закликає львів’ян відмовитися від небезпечних пірнань та зосередитися на молитві, святкових заходах і безпечному проведенні Водохреща.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно купатися на Водохреще і що це символізує, а також розповідали, які в Києві є безпечні локації для пірнання.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie