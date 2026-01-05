У Львові заборонили пірнати до водойми на Водохреще: яка причина

Водохреща / © iStock

У Львові відмовляються від традиційних пірнань у водойми на Водохреща. Міська влада закликає містян утриматися від купань 6 січня та зосередитися на духовному святкуванні Богоявлення.

Про це повідомили у Львівській міській раді на сайті.

Міська адміністрація офіційно заборонила занурення у водойми на території Львова, наголошуючи, що подібні ритуали не належать до місцевої духовної традиції та становлять загрозу для здоров’я людей.

Протягом останніх років у Львові свідомо не облаштовуються місця для купання в ополонках. Основний акцент під час святкувань робиться на релігійному значенні Богоявлення, а не на «екстремальних» заходах загартування. Представник Львівської міської ради Євген Бойко зазначив, що міф про «змивання гріхів» холодною водою не є частиною місцевих традицій і може бути небезпечним для організму.

Головні заходи 6 січня у Львові: · 10:00, Площа Ринок — урочисте освячення води за участі військових капеланів; · 11:00, Парк «Горіховий гай» (вул. Володимира Великого, 14-А) — святкова молитва та освячення озера без проведення купань.

Медики та рятувальники застерігають: у Львові немає жодної водойми, сертифікованої для безпечного зимового пірнання. Рятувальні пости у звичних місцях не розгортатимуться.

Які ризики для людей

негативний вплив холодної води на імунітет;

протипоказання для хворих на серцево-судинні, ниркові хвороби, діабет або застуджених;

високий ризик нещасних випадків через відсутність фахівців і безпечних зон.

Міська влада закликає львів’ян відмовитися від небезпечних пірнань та зосередитися на молитві, святкових заходах і безпечному проведенні Водохреща.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно купатися на Водохреще і що це символізує, а також розповідали, які в Києві є безпечні локації для пірнання.