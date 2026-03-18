У Львові викрили диверсанта РФ

Залізничний районний суд м. Львова засудив переселенця із Запоріжжя, який вчиняв диверсії на Львівській залізниці. За три підпали стратегічних об’єктів «Укрзалізниці» він проведе за ґратами 2 роки.

Про це йдеться у вироку суду.

Диверсії у Львові: у чому звинувачують переселенця

Історія розпочалася у березні 2025 року. Обвинувачений, внутрішньо переміщена особа зі статусом дитини-сироти, шукав підробіток у Telegram. Там він натрапив на анонімного куратора, який запропонував гроші за підпали релейних шаф сигнальних установок.

Слідство встановило, що юнак усвідомлював: він діє на шкоду оборонній безпеці України в умовах війни. Проте «корисливий мотив» переміг. До справи він залучив двох неповнолітніх спільників (які вже отримали свої вироки раніше).

Що робили підлітки-диверсанти

Для вчинення злочинів диверсанти придбали розчинник «Уайт-спіріт» на місцевому ринку «Левандівський».

Вони здійснили такі злочини:

28 березня 2025 року: підпал релейної шафи на вул. Городоцькій у Львові. Процес знімали на відео для звіту куратору. 31 березня 2025 року: підпал на перегоні «Рясне-Львів». Повторний епізод 28 березня (рано-вранці): підпал на перегоні «Рудно-Рясне-2».

Хоча обладнання всередині шаф не згоріло повністю (пошкоджено лише фарбування), суд кваліфікував це як закінчений замах на диверсію. Такі дії могли призвести до збоїв у русі поїздів, що є критичним для оборони та гуманітарних потреб.

Угода з прокурором та пом’якшувальні обставини

Обвинувачений повністю визнав провину, щиро покаявся та пішов на угоду зі слідством. Суд врахував його важке дитинство: хлопець із самого народження ріс без батьківської опіки у державних закладах та є внутрішньо переміщеною особою.

Вирок суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Хлопця засудили до 2 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 113 КК України .

Також у нього конфіскували усе майно, включаючи знаряддя злочину — смартфони iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy A05 та Redmi 9A.

Витрати: Стягнення на користь держави понад 10 850 грн за проведення експертиз.

Засуджений залишатиметься під вартою до набрання вироком законної сили. Час перебування в СІЗО (з квітня 2025 року) йому зарахують у термін покарання «день за день». Фактично, значну частину терміну він уже відсидів під час слідства.

