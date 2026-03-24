У Львові врятували малюка вагою 750 г: нейрохірурги провели операцію на мозку немовляті (фото)

Дитина вагою 750 г пережила складну нейрохірургічну операцію у Львові Фото Дитячої лікарні Святого Миколая.

У Львові вперше провели складну нейрохірургічну операцію на мозку передчасно народженій дитині, яка на момент втручання важила лише 750 грамів. Після 147 днів у реанімації та дев’яти місяців боротьби за життя дівчинку виписали додому.

Про це повідомили лікарі Дитячої лікарні Святого Миколая.

Йдеться про дівчинку Евеліну з Тернопільщини, яка народилася на 25-му тижні вагітності. Її мама Наталя розповідає, що до середини вагітності все минало без ускладнень, однак згодом інфекція спричинила критичне багатоводдя.

Дівчинка Евеліна з Тернопільщини Фото Дитячої лікарні Святого Миколая.

Жінку госпіталізували, а медики намагалися максимально продовжити вагітність.

Лікарі застосували низку складних втручань, зокрема наклали превентивний шов через вкорочення шийки матки та двічі провели амніоредукцію — процедуру зменшення кількості навколоплідних вод. Втім, на 25-му тижні ситуація різко погіршилася: відійшли води, почалося відшарування плаценти та масивна кровотеча.

Кесарів розтин медики виконали у надзвичайно короткий час — від початку кровотечі до народження дитини минуло лише 10 хвилин. Це дозволило врятувати і матір, і немовля.

Новонароджену дівчинку вагою 750 грамів одразу доправили до відділення інтенсивної терапії.

«Вона була настільки крихітна, що я свою обручку могла одягнути їй на ручку», — згадує мати.

Через глибоку недоношеність у дитини стався важкий крововилив у мозок і розвинулася гідроцефалія — небезпечний стан, за якого в мозку накопичується рідина. Єдиним шансом на порятунок було оперативне втручання.

Унікальний випадок: львівські лікарі здійснили прорив

За словами завідувача відділення нейрохірургії Тараса Микитина, це був унікальний випадок.

«Це найменша дитина, яку я оперував у своїй практиці. Ми встановили резервуар Омайя, який дозволяє щоденно виводити зайву рідину з мозку без травмування тканин».

Стан дитини залишався важким: вона не могла самостійно дихати й харчуватися, а також мала проблеми із зором. У чотири місяці їй провели лазерну операцію на сітківці, що дозволило зберегти зір.

Згодом нейрохірурги виконали ще одне складне втручання — нейроендоскопію. Через змінену анатомію лікарі працювали під УЗД-навігацією. Коли дівчинка набрала вагу до 2,5 кг, їй встановили постійну шунтувальну систему.

Після тривалого лікування та виходжування стан Евеліни значно покращився. На момент виписування вона важила 6,2 кг, самостійно дихає, їсть з пляшечки та активно реагує на батьків. За результатами обстежень, у неї не виявлено судом — що є рідкістю для дітей із такою глибокою недоношеністю.

Наразі попереду у дитини реабілітація та регулярні огляди, однак головне — вона нарешті вдома разом із родиною.

У лікарні наголошують, що за життя дівчинки боролася велика команда фахівців — від неонатологів і хірургів до реабілітологів та медсестер.

Тим часом у Черкасах лікарі врятували 5-річну дитину. Медики провели складне ендоскопічне втручання та врятували життя малюку.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що чоловік 8 років жив із 12-см металевою паличкою в горлі. Він довго відмовлявся від операції через страх, але зрештою погодився на втручання.