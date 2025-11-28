ТСН у соціальних мережах

Львів
92
2 хв

У Львові в чоловіка виявили тропічний вірус після поїздки до Індонезії

Чоловік звернувся до лікарів через висипання на тілі і високу температуру

Світлана Несчетна
У чоловіка виявили гарячку Денге, яку переносять комарі

© із соцмереж

У Львові підтверджено випадок зараження тропічним вірусом у чоловіка, який повернувся з поїздки до Індонезії.

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні у пацієнта виявили гарячку Денге. Після подорожі до Індонезії чоловік звернувся до медиків з висипаннями на тілі й високою температурою. Про це повідомила 27 листопада директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

Що відомо про гарячку Денге

За словами пацієнта, під час подорожі до Індонезії його покусали комарі. Саме ці комахи й передають гарячку Денге — вірусне захворювання, яке поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включно з Індонезією.

Так, за словами директорки обласного ЦКПХ, в країнах Південно-Східної Азії ризик зараження гарячкою Денге є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи, а резервуаром — комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, а також можуть бути й кажани. Також хвороба може передатися під час переливання інфікованої крові або від матері до дитини під час пологів.

У Львові гарячку Денге в туриста медики запідозрили вчасно. Потім захворювання підтвердилась лабораторно.

«Дорогі туристи! Якщо подорожуєте в країни, де є велика кількість комарів — переносників інфекційних хвороб — візьміть з собою репеленти (засоби що відлякують)», закликала Наталія Іванченко-Тімко.

Раніше ми писали про те, що світом шириться новий смертельний вірус, ліків від якого ще немає. Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про серйозну загрозу нового масштабного розповсюдження вірусу Чікунгунья — небезпечної інфекції, яка передається через укуси комарів.

92
