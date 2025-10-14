У Львові за один день у Будинку дитини раптово померли двоє дітей-сиріт: що відомо

Порожнє дитяче ліжечко / © iStock

У Львові, в одному зі спеціалізованих Будинків дитини №1, що функціонує у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги, в один день померли двоє дітей-сиріт.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, у кінці вересня в Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали вроджені захворювання. За цим фактом розпочато розслідування за статтею 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Того ж дня у закладі помер ще один вихованець — 11-місячний хлопчик. Як повідомляють правоохоронці, раніше, у лютому цього року, Галицька окружна прокуратура міста Львова скерувала до суду обвинувальний акт стосовно матері хлопчика за фактами нанесення тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121, ч.1 ст.122 КК України).

Слідство встановило, що дитина отримала тяжкі травми, включно з черепно-мозковою травмою та переломами кісток черепа, коли йому був лише один місяць. Після цього хлопчик був поміщений у спеціалізований заклад — Будинок дитини.

Окрім цього, 14 жовтня суд задовольнив клопотання прокурора про призначення додаткової судово-медичної експертизи. Наразі вирішується питання щодо висунення матері додаткового обвинувачення.

Інформація про трагічну подію у львівському Будинку дитини стала відомою громадськості завдяки активістам та ЗМІ. Правозахисниця Галина Янко та журналістка Ольга Витак повідомили про можливі спроби приховати смерть двох дітей. Вони підкреслюють, що дії або бездіяльність керівництва закладу повинні бути ретельно перевірені.

«Отже, на Антоновича в одну ніч в будинку дитини померло двоє дітей. І факт смерті дівчинки не був зголошений до поліції, однак, є патологоанатомічний розтин що причини смерті співпадають з діагнозами дитини. Щодо смерті хлопчика, питань також багато. Дитина отримала травми від рідної мами ще у 2024 році, чому вона знаходилася з травмами від яких могла вмерти в дитячому будинку, а не в лікарні?», — написала Галина Янко у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виступив з ініціативою посилити кримінальну відповідальність за вбивства та сексуальні злочини проти дітей, запропонувавши встановити за них безальтернативне довічне позбавлення волі.