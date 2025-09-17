У Львові в 36-й раз прооперували дитину, яка постраждала від ракетного удару (фото)

Операція / © Associated Press

У Першому медичному об’єднанні Львова відбулася надзвичайно складна операція для 10-річного Ромчика Олексіва, який постраждав від російського ракетного удару по Вінниці влітку 2022 року. Це вже 36-те хірургічне втручання для хлопчика. Операцію провели в рамках місії шотландських пластичних та реконструктивних хірургів, які працюють спільно з українськими колегами.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова у Facebook.

Під час ракетного удару, який забрав життя 27 людей, загинула мама Ромчика. Сам хлопчик отримав важкі опіки 45% тіла. Після цього поранення він проходив довгий та складний шлях лікування і відновлення у Львові, в Лікарні Святого Миколая. Зараз він продовжує реабілітацію в Центрі дитячої реабілітації Unbroken KIDS.

Шотландські та львівські хірурги провели Ромчику одночасну білатеральну реконструкцію вух та звільнення рубцевої контрактури на обох кистях. Для відновлення вух використали власний реберний хрящ хлопчика.

© Скріншот з відео

© Скріншот з відео

© Скріншот з відео

Завідувач 1-го хірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич пояснює, що ця операція була необхідна не лише для відновлення естетичного вигляду, а й для покращення функціональності рук.

«Мені будуть робити руки… Я на це погоджуюсь, бо для мене це буде корисно. По-перше, я буду краще розтягувати руку. А по-друге, я зможу ліпше грати на акордеоні і багато чого іншого», — цитують хлопчика лікарі.

Повідомляється, що операція пройшла успішно, і попереду на Ромчика чекає новий етап реабілітації. Лікарі сподіваються, що після цього втручання хлопчик зможе повноцінно грати на акордеоні, що є його великою пристрастю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці серед білого дня. Унаслідок атаки загинули 22 людини, серед них троє дітей. Ще близько 90 людей дістали поранення, десятки вважаються зниклими безвісти. На місці трагедії рятувальники продовжують працювати.