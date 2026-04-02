У Львові убили військового ТЦК ударом ножа у горло: подробиці

Місце нападу на військового ТЦК у Львові / © Поліція Львівської області

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 2 квітня, під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

«Проводиться поліцейська спецоперація. До розкриття злочину задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Місцеве видання LVIV.MEDIA повідомило, що в районі вулиці Патона виник конфлікт під час заходів оповіщення між працівниками ТЦК та групою невідомих осіб.

Під час сварки один із чоловіків завдав ножового поранення в шию військовому.

На місце викликали медиків швидкої, які проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося. 52-річний військовий отримав проникне поранення, несумісне з життям.

З опублікованих очевидцями кадрів видно, що чоловіка намагалися врятувати біля найближчого медичного закладу на вулиці Виговського, неподалік від місця різанини.

У Львівській ОВА відреагували на напад на військовослужбовців ТЦК.

«Покарання для нападника має бути невідворотним», — наголосив у повідомленні начальник ОВА Мксим Козицький.

Напади на військових ТЦК у Львові

Нагадаємо, у січні цього року у Львові 46-річний чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів. Нападника розшукали та затримали. Йому повідомлено про підозру в насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

Минулого року у Львові внаслідок ножового поранення загинув військовослужбовець ТЦК Юрій Бондаренко. Він був військовим ветераном, захищав країну ще в АТО, а від початку повномасштабної війни знов повернувся на фронт.