У Львові третьокласник приніс ножа до школи та погрожував «всіх зарізати»

У Львові учень 3-го класу погрожував дітям ножем і бив однокласника. Фото ілюстративне

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У Львові суд оштрафував матір третьокласника, який приніс до школи розкладний ніж, погрожував зарізати присутніх та двічі влаштовував бійки з однокласником.

Про це йдеться у постанові Залізничного районного суду Львова від 4 листопада 2026 року.

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Школяр приніс ніж до навчального закладу та погрожував зарізати всіх

Як встановив суд, перший інцидент стався 30 вересня 2026 року у середній загальноосвітній школі №67 у Львові.

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Тоді учень 3 класу під час бійки з однокласником мав з собою розкладний ніж, який випав із його наплічної сумки. Після цього хлопчик почав кричати, що всіх заріже. За матеріалами справи, його поведінка завдала фізичної та психологічної шкоди потерпілому й іншим учасникам освітнього процесу.

Другий випадок стався 7 жовтня. Того дня школяр знову побився з тим самим однокласником — ударив його кулаком у голову.

Правоохоронці склали щодо матері хлопчика два адміністративні протоколи. Її звинуватили в тому, що вона повторно протягом року ухилялася від виконання передбачених законом обов’язків щодо виховання сина.

Що сказала мати хлопчика в суді

Під час судового засідання жінка підтвердила, що у її сина виник конфлікт з однокласником. Водночас вона заявила, що вчителька упереджено ставилася до її дитини.

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За словами матері, вона намагалася владнати ситуацію. У жовтні 2026 року жінка перевела сина до іншої школи, а також звернулася до лікаря, щоб з’ясувати стан дитини.

Вона запевнила суд, що в новому навчальному закладі хлопчик добре ладнає з однокласниками, і пообіцяла надалі не допускати подібних ситуацій.

Як суд покарав матір школяра

Залізничний районний суд Львова визнав жінку винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — повторному протягом року ухиленні батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей. У результаті їй призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, жінка має сплатити 665 гривень 60 копійок судового збору.

Раніше у Ковелі на Волині група підлітків вчиняла сексуальне та психологічне насильство над однолітком, що призвело до стресового розладу у потерпілого.

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