У Львові судили бабусю через секс-відео онуки

У Львові судили бабусю дівчики / © pixabay.com

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У Львові через невиконання батьківських обов’язків судили жінку. Її звинувачували у недогляді за малолітньою онукою, оскільки дівчина зайнялась сексом із хлопцем.

Про це йдеться у постанові Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, бабуся є опікункою малолітньої онучки. Дівчинка у червні 2024 року зайнялась сексом із неповнолітнім. Це зняли на відео. Жінку звинуватили у невиконанні батьківських обов’язків.

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На суді жінка розповіла, що мати дівчинки померла, а батько мобілізований. Вона самостійно виховує онуку.

«Зазначила, що вживає зі своєї сторони всіх заходів для належного виховання та утримання онуки, забезпечує усім необхідним, цікавиться її навчанням та дозвіллям. З приводу навчання чи поведінки зауважень до онуки у вчителів немає. Щодо події із розповсюдженням відео з онукою, не розуміє як таке могло статись, з даного приводу мала неодноразові профілактичні розмови з нею, провела виховні бесіди та намагається приділяти їй більше уваги», — йдеться у свідченні жінки.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суддя обмежився усним попередженням.

Чи покарають інших учасників інциденту, зокрема того, хто зняв та поширив відео, та батьків неповнолітнього, у матеріалах постанови інформації немає.

Нагадаємо, у Львівській області до 2 років іспитового терміну засудили організатора «Порядної галицької вечірки». На цьому заході відвідувачі вступали у статеві акти. Чоловіка звинуватили у «звідництві для розпусти».