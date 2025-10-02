- Дата публікації
Львів
- 246
- 1 хв
У Львові стався вибух газу у квартирі: які наслідки (фото)
Через вибух газу в житловому будинку Львова постраждала жінка.
У Львові 2 жовтня у квартирі на вул. Кокорудзи, 12 стався вибух газу. Житло зруйноване, постраждала жінка.
Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
Через вибух газу у Львові, за попередніми даними, зруйнована одна квартира. Постраждала одна жінка, якій надають медичну допомогу.
Також пошкоджень зазнали сусідні квартири: там вибиті вікна.
«Разом з головою району і керівником департаменту ЖКГ зараз на місці. Дякуємо службам ДСНС та поліції за оперативну реакцію», — йдеться у заяві Москаленка.
Він також спростував чутки про те, що були пошкоджені школи.
«Дітей евакуювали на подвір’я, оскільки поруч було чути звук вибуху. Газ в будинку, де стався вибух, вже перекрили, діти повернуться до навчання», — пояснив ситуацію посадовець.
До слова, у серпні в Києві стався вибух газу у квартирі, внаслідок якого постраждали троє поліцейських та 34-річний чоловік. Попередньо встановлено, що чоловік на ґрунті «особистої неприязні» спочатку підпалив двері до помешкання свого сусіда, а потім стався вибух газу. Поліція відкрила справу.