Львів
246
1 хв

У Львові стався вибух газу у квартирі: які наслідки (фото)

Через вибух газу в житловому будинку Львова постраждала жінка.

Ірина Лаб'як
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зруйнована через вибух газу квартира у Львові

Зруйнована через вибух газу квартира у Львові / © Андрій Москаленко

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові 2 жовтня у квартирі на вул. Кокорудзи, 12 стався вибух газу. Житло зруйноване, постраждала жінка.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Через вибух газу у Львові, за попередніми даними, зруйнована одна квартира. Постраждала одна жінка, якій надають медичну допомогу.

Також пошкоджень зазнали сусідні квартири: там вибиті вікна.

«Разом з головою району і керівником департаменту ЖКГ зараз на місці. Дякуємо службам ДСНС та поліції за оперативну реакцію», — йдеться у заяві Москаленка.

Він також спростував чутки про те, що були пошкоджені школи.

«Дітей евакуювали на подвір’я, оскільки поруч було чути звук вибуху. Газ в будинку, де стався вибух, вже перекрили, діти повернуться до навчання», — пояснив ситуацію посадовець.

Руйнування після вибуху газу у львівській квартирі / © Андрій Москаленко

Руйнування після вибуху газу у львівській квартирі / © Андрій Москаленко

Руйнування після вибуху газу у львівській квартирі / © Андрій Москаленко

Руйнування після вибуху газу у львівській квартирі / © Андрій Москаленко

До слова, у серпні в Києві стався вибух газу у квартирі, внаслідок якого постраждали троє поліцейських та 34-річний чоловік. Попередньо встановлено, що чоловік на ґрунті «особистої неприязні» спочатку підпалив двері до помешкання свого сусіда, а потім стався вибух газу. Поліція відкрила справу.

246
