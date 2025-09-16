ТСН у соціальних мережах

Львів
180
1 хв

У Львові стартують масштабні перевірки авто та документів: у чому причина

Львів’янам слід очікувати огляди авто, перевірку документів і обмеження руху під час безпекових заходів СБУ.

Наталія Магдик
Перевірка документів

Перевірка документів / © УНІАН

У Львові з 16 по 18 вересня проводитимуть масштабні безпекові заходи, під час яких можливі перевірки документів у громадян, огляд автомобілів, тимчасові обмеження руху та огляд територій і приміщень загального користування.

Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області у Facebook.

До заходів також залучать Національну поліцію, Патрульну поліцію, Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Військову службу правопорядку у ЗСУ.

За даними СБУ, дії правоохоронців охоплять усю територію Львова. Мета — запобігання можливим терактам і диверсіям, протидія розвідувально-підривній діяльності проти України та підвищення рівня безпеки громадян в умовах воєнного стану.

Правоохоронці зазначають, що у разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб можливе проведення додаткових перевірок. Також у місті перевірятимуть громадські місця та виявлятимуть заборонені предмети.

У СБУ закликали мешканців та гостей Львова мати при собі документи, дотримуватися режиму комендантської години та з розумінням ставитися до можливих незручностей під час перевірок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо громадян України зупиняють для перевірки документів працівники ТЦК та СП, слід попросити цих людей представитися та показати посвідчення.

