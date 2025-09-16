У Львові стартують масштабні перевірки авто та документів: у чому причина

Перевірка документів / © УНІАН

У Львові з 16 по 18 вересня проводитимуть масштабні безпекові заходи, під час яких можливі перевірки документів у громадян, огляд автомобілів, тимчасові обмеження руху та огляд територій і приміщень загального користування.

Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області у Facebook.

До заходів також залучать Національну поліцію, Патрульну поліцію, Нацгвардію, Держприкордонслужбу та Військову службу правопорядку у ЗСУ.

За даними СБУ, дії правоохоронців охоплять усю територію Львова. Мета — запобігання можливим терактам і диверсіям, протидія розвідувально-підривній діяльності проти України та підвищення рівня безпеки громадян в умовах воєнного стану.

Правоохоронці зазначають, що у разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб можливе проведення додаткових перевірок. Також у місті перевірятимуть громадські місця та виявлятимуть заборонені предмети.

У СБУ закликали мешканців та гостей Львова мати при собі документи, дотримуватися режиму комендантської години та з розумінням ставитися до можливих незручностей під час перевірок.

