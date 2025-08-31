У Львові знову сталася стрілянина: що з'ясувала поліція (фото)

Стрілянина у Львові / © Суспільне

Увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги.

Про це повідомило «Суспільне.Львів» з посиланням на коментар поліції та медиків.

За сідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».

Свідки стверджують, що переслідувачі наздогнали стрільця.

У пресслужбі поліції Львівської області повідомили, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

«Чоловіка, який ймовірно здійснив постріли, затримано», — йдеться у повідомленні.

Затриманий після стрілянини у Львові / © Поліція Львівської області

У поліції зазначили, що повідомлення про стрілянину на вулиці Володимира Великого надійшло до правоохоронців близько 20:20.

«Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета. До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався», — поінформцвали в поліцейській пресслужбі.

Працівники поліції проводять перевірку. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, напередодні, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові пострілами з пістолета було убито українського політика, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.