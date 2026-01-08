© Pixabay

Пізно ввечері, 8 січня, у Львові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті», — написав він у Телеграм.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що на Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

«Більше інформації — згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях», — написав він.

Моніторингові чати припускають, що удар по Львову міг бути завданий «Орешніком», проте ця інформація непідтверджена.

«За інформацією місцевих пролунало 6х вибухів, саме стільки вибухів має „Кедр/Орешнік“. Інформація буде уточнюватися. Очікуємо коментарів від Повітряних Сил», — йдеться в повідомленні одного з таких пабліків.

Відомий моніторинговий паблік «Николаевский ванек», який раніше пов’язували з Віталієм Кімом, пише, що достовірної інформації зараз про «Орешнік» немає.

«Є версія, що „Орешнік“ справді був, і летів він у бік Стрия. А куди за фактом прийшло (або ні) і що — на сьогодні невідомо», — пише «Ванек».

Тим часом, у Мережі діляться звуками вибухів у Львові.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 8 січня, попередив, що вночі може бути новий масований удар Росії.

Посольство США також попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні.