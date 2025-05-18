Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

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У Мережі з’явилося відео з чоловіком, який представився ветераном війни і розповів, що його нібито викрали і побили працівники ТЦК.

Звати його Андрій Баглай. Йому 23 роки. Баглай — ветеран війни, який звільнився зі служби за станом здоров’я. Він має третю групу інвалідності.

Чоловік розповів, що ввечері 16 травня у Львові з мікроавтобуса вискочили п’ятеро людей у формі і напали на нього. Без пояснень, чоловіка побили, затягнули в бус, де продовжували завдавати удари по голові та спині.

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«Посадили в буса, почали далі бити по голові… Я кажу, що „хлопці, ви помилилися і не того взяли“. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив», — каже ветеран.

Андрія близько години возили Львовом, ловлячи інших «добровольців». За словами ветерана, один із затриманих кричав, що у нього брат загинув на війні, тому він має відстрочку, але працівники ТЦК проігнорували ці слова.

«Десь через годину вони в мене запитали прізвище і дату народження. Я розповів, сказав, що звільнений за станом здоров’я. Якраз ми проїжджали недалеко біля мого будинку, я попросив, щоб мене висадили. Вони мені сказали, що я знахабнів, завезли мене в кінець Залізничного району і викинули мене з автобуса», — розповів чоловік.

Дата публікації 18:18, 18.05.25 Кількість переглядів 14 У Львові працівники ТЦК нібито викрали та побили ветерана — соцмережі

Реакція ТЦК

У Львівському ТЦК розповіли, що за цим фактом наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту.

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«Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі.