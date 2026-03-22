У Львові позашляховик "Мерседес" врізався у трамвай: відео

ДТП з трамваєм у Львові

Увечері в неділю, 22 березня, у Львові водій позашляховика Mercedes в’їхав в трамвай. Внаслідок лобового зіткнення ніхто, на щастя, не постраждав.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

ДТП сталася на кінцевій зупинці трамваю №6 на вулиці Миколайчука близько 21:15.

«За попередньою інформацією, водій легковика порушив правила дорожнього руху та здійснив зіткнення з трамваєм, після чого залишив місце події», — йдеться у повідомленні міськради.

Внаслідок аварії ні водій, ні пасажири трамвая не постраждали.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські, які з’ясовують обставини цього випадку.

