У Львові позашляховик "Мерседес" врізався у трамвай: відео

Водій автомобіля після скоєної ДТП утік з місця події.

Богдан Скаврон
ДТП з трамваєм у Львові / © із соцмереж

Увечері в неділю, 22 березня, у Львові водій позашляховика Mercedes в’їхав в трамвай. Внаслідок лобового зіткнення ніхто, на щастя, не постраждав.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

ДТП сталася на кінцевій зупинці трамваю №6 на вулиці Миколайчука близько 21:15.

«За попередньою інформацією, водій легковика порушив правила дорожнього руху та здійснив зіткнення з трамваєм, після чого залишив місце події», — йдеться у повідомленні міськради.

Внаслідок аварії ні водій, ні пасажири трамвая не постраждали.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські, які з’ясовують обставини цього випадку.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій автомобіля Mercedes-Benz, 25-річний житель Яворівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого транспортний засіб відкинуло на протилежний бік дороги. Після цього він здійснив наїзд на двох пішоходів.

