Львів
1021
1 хв

У Львові пошкоджено пам’ятку національного значення: що відомо

На Львівщині пошкоджено об’єкт із Міжнародного списку культурних цінностей — Бернардинський монастир.

Руслана Сивак
Бернардинський монастир у Львові / © ukrainaincognita.com

Унаслідок ворожої атаки на Львівщині пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повідомляється, що об’єкт розташований у межах історичного ареалу Львова та внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

«Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплено примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці», — зазначив Козицький.

Окрім історичної забудови, зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури в регіоні. Йдеться про руйнування у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Водночас Максим Козицький спростував попередні повідомлення про займання у центрі міста. За його словами, інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.

Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

В Івано-Франківську вдень 24 березня теж пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.

Також у Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста. Також місцеві публікують відео про стовп чорного диму над Вінницею.

