У Львові пошкоджено 26 будинків: нові деталі про наслідки атаки з фото і відео

Пошкодження у Львові внаслідок нічної атаки 21 серпня / © facebook/Андрій Садовий

Через нічну атаку на Львів 21 серпня було пошкоджено 26 будинків, дитсадок та автомобілі. Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, у Львові за наслідками обстрілів провели комісію з надзвичайних ситуацій. Садовий поінформував про ухвалені рішення.

«Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей. Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла», — вказано в заяві мера.

Загалом через атаку у Львові пошкоджено 26 будинків, зірвано п’ять дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджений дитсадок — приблизно 30 вікон та дев’ять авто.

Надзвичайники повідомили, що загасили всі пожежі в місті. Усі служби працюють на місцях.

Пошкодження у Львові після атаки 21 серпня / © facebook/Андрій Садовий

Представники влади Львова на місці атаки 21 серпня / © facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня у Львові прогриміла низка вибухів: росіяни вдарили по місту ракетами і безпілотниками. Влада повідомила про «приліт» на вул. Олени Степанівни. Було пошкоджено десятки будинків, спалахнули пожежі.

Через атаку на Львів загинула одна людина, ще троє — постраждали. Садовий поінформував про стан поранених.

До слова, через російську комбіновану атаку на Україну Польща підіймала свою авіацію.