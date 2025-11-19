ТСН у соціальних мережах

341
1 хв

У Львові після атаки виявили перевищення оксиду вуглецю в повітрі: чи є небезпека

Радіаційний фон у місті залишається в межах норми.

Олена Капнік
Львів.

Львів. / © УНІАН

Після вранішньої атаки РФ у Львові виявили перевищення рівня оксиду вуглецю у повітрі. Львів’ян закликають зачинити вікна та обмежити перебування в цих зонах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній у повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Йдеться про перевищення у 2 і 4,6 раза відповідно”, - наголосив чиновник.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб радить жителям зачинити вікна та двері житлових приміщень, уникати тривалого перебування у цих зонах, а людям із хронічними захворюваннями серця та дихальних шляхів бути особливо уважними.

Зауважимо, за даними ОВА, радіаційний фон у місті залишається в межах норми. Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями щодо стану повітря.

Як повідомлялося, сьогодні зранку потужні вибухи було чути у Львові. Моніторинги попереджали про загрозу ракет. Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях.

Після атаки Львів затягнуло їдким димом. Мер Андрій Садовий повідомив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

Окрім того, під час масованої атаки російська армія вдарила по Львівській області безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджено енергетичний обʼєкт.

341
