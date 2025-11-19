- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 341
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові після атаки виявили перевищення оксиду вуглецю в повітрі: чи є небезпека
Радіаційний фон у місті залишається в межах норми.
Після вранішньої атаки РФ у Львові виявили перевищення рівня оксиду вуглецю у повітрі. Львів’ян закликають зачинити вікна та обмежити перебування в цих зонах.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
“У Львові на вулицях Бережанській та Дорожній у повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Йдеться про перевищення у 2 і 4,6 раза відповідно”, - наголосив чиновник.
Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб радить жителям зачинити вікна та двері житлових приміщень, уникати тривалого перебування у цих зонах, а людям із хронічними захворюваннями серця та дихальних шляхів бути особливо уважними.
Зауважимо, за даними ОВА, радіаційний фон у місті залишається в межах норми. Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями щодо стану повітря.
Як повідомлялося, сьогодні зранку потужні вибухи було чути у Львові. Моніторинги попереджали про загрозу ракет. Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях.
Після атаки Львів затягнуло їдким димом. Мер Андрій Садовий повідомив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.
Окрім того, під час масованої атаки російська армія вдарила по Львівській області безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджено енергетичний обʼєкт.