У Львові назвали причину масового отруєння у розважальному центрі

У Львові встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції в одному з розважальних закладів міста.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Що стало причиною масового отруєння у Львові

За результатами епідеміологічного розслідування станом на 6 березня 2026 року, збудником захворювання виявився норовірус.

Загалом зафіксували 44 випадки інфікування. Переважна більшість із яких — 32 пацієнти — це діти. Наразі всі хворі завершили курс лікування та виписані з медичних закладів у задовільному стані.

Шляхи передавання норовірусу та особливості інфекції

Епідеміологи з’ясували, що розповсюдження вірусу, ймовірно, відбулося контактним шляхом. Основними факторами передавання стали ігрове обладнання, предмети спільного користування, забруднені поверхні та недотримання гігієни рук.

Високу кількість постраждалих фахівці пояснюють специфічними властивостями норовірусу:

Надзвичайна заразність. Для інфікування достатньо мікроскопічної дози (від 10 до 100 частинок вірусу).

Стійкість. Збудник тижнями зберігається на поверхнях і є резистентним до багатьох дезінфекційних засобів.

Тривалість поширення. Людина залишається джерелом інфекції до двох тижнів навіть після зникнення симптомів.

Як запобігти інфікуванню норовірусом

У приміщеннях розважального центру вже провели повну дезінфекцію. Перш ніж заклад знову відкриють для відвідувачів, запланували проведення додаткових лабораторних досліджень об’єктів довкілля та гігієнічне навчання персоналу.

Для захисту від норовірусу медики закликають дотримуватися базових правил гігієни: ретельно мити руки з милом (особливо після вбиральні та громадських місць), мити овочі й фрукти, а також вживати термічно оброблені продукти та безпечну воду. За появи перших симптомів кишкового розладу необхідно негайно звертатися до лікаря.

Масове отруєння у Львові — що відомо

Раніше у Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Упродовж 22–23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні доправили 15 пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції.

Згодом стало відомо, що по медичну допомогу звернулася 21 особа, з яких 18 — діти. Напередодні всі вони відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.

Попередньо, медики діагностували у хворих гостру кишкову інфекцію після відвідування дитячого розважального центру Dragon Park.

Згодом у Львові знову різко зросла кількість хворих. Тоді станом на 26 лютого зафіксували вже 38 випадків захворювання, більшість із них — серед дітей.