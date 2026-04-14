У Львові накрили скандальну мережу наркомагазинів: подробиці (відео)

У Львові накрили скандальну мережу наркомагазинів

У Львові правоохоронці припинили діяльність масштабної мережі збуту наркотиків, яка налічувала 12 інтернет-магазинів.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами та інформацією правоохоронних органів, ліквідована мережа діяла системно, охоплюючи значну частину тіньового ринку міста. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування цих точок продажу.

Міський голова висловив вдячність силовикам за реалізацію операції та наголосив на важливості громадського контролю у боротьбі з наркоторгівлею.

«Дякуємо правоохоронним органам за роботу. Дякую всім небайдужим, журналістам, громадським організаціям, ветеранам, депутатам — усім, хто тримав руку на пульсі та не мовчав», — зазначив Садовий.

На опублікованому відео помітно, що йдеться про мережу U420:

Нагадаємо, ще раніше актор Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через просування в соцмережах бренду, який підозрюють у продажі наркотичних сумішей під виглядом сувенірів. На рекламу мережі U420 гостро відреагували ветеран Віктор Лахно та бойовий медик Віцик.

Військові звинуватили актора у популяризації сумнівної продукції серед молоді та закликали до медійної відповідальності. Лахно також висловив обурення через відсутність реакції на діяльність таких магазинів з боку Національної поліції.

Згодом, правоохоронці розпочали обшуки у мережі магазинів U420 у межах кількох кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про збут наркотиків та відмивання коштів.

