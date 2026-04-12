У Львові на Великдень зафіксували температурний рекорд: найбільший холод за 40 років

У Львові нічні заморозки 12 квітня на Великдень побили рекорд 1986 року.

Дмитро Гулійчук
Великдень у Львові 2026. Фото facebook.com/UaocLviv

У Львові погода 12 квітня стала рекордно холодною для міста за останні 40 років.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря у Львові опустилася до -4,8°С. Таким чином було побито попередній рекорд, який тримався з кінця 80-х років.

«Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1986 році і становило -4,5°С», — зазначили у метеоцентрі.

Зауважимо, що відхилення від норми у майже 5 градусів морозу посеред квітня є нетиповим для регіону.

Раніше ми писали, що Україну посеред квітня накривають потужні снігопади і заморозки. Завтра, 13 квітня, у деяких областях України очікуються мокрий сніг та дощ.

