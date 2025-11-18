У Львові на цвинтарі, де ховають загиблих воїнів, залишилось лише 20 місць: шукають нову ділянку

Поле почесних поховань Личаківського кладовища / © Львівська міська рада

У Львові на Личаківському цвинтарі, де від початку повномасштабного вторгнення Росії ховають загиблих захисників України, залишилося лише 20 місць. У місті шукають нову ділянку.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові залишилося лише 20 місць. Там від початку повномасштабної війни ховають загиблих захисників України. Тепер у місті оберуть нову ділянку для поховання військових.

«Локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічнення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти», — йдеться у повідомленні.

У міській раді Львова наголошують, що всі, хто боронив державу та загинув, мають бути гідно вшановані. А тому в місті скоро оберуть нову ділянку для почесних поховань загиблих військових.

Нагадаємо, 29 серпня 2025 року, в День памʼяті полеглих захисників і захисниць України, під Києвом відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Саме цього дня на території комплексу відбулися перші почесні поховання невідомих воїнів.