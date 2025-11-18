ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
3575
Час на прочитання
1 хв

У Львові на цвинтарі, де ховають загиблих воїнів, залишилось лише 20 місць: шукають нову ділянку

У Львові оберуть нову ділянку для почесних поховань загиблих захисників.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Поле почесних поховань Личаківського кладовища

Поле почесних поховань Личаківського кладовища / © Львівська міська рада

У Львові на Личаківському цвинтарі, де від початку повномасштабного вторгнення Росії ховають загиблих захисників України, залишилося лише 20 місць. У місті шукають нову ділянку.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові залишилося лише 20 місць. Там від початку повномасштабної війни ховають загиблих захисників України. Тепер у місті оберуть нову ділянку для поховання військових.

«Локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічнення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти», — йдеться у повідомленні.

У міській раді Львова наголошують, що всі, хто боронив державу та загинув, мають бути гідно вшановані. А тому в місті скоро оберуть нову ділянку для почесних поховань загиблих військових.

Нагадаємо, 29 серпня 2025 року, в День памʼяті полеглих захисників і захисниць України, під Києвом відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Саме цього дня на території комплексу відбулися перші почесні поховання невідомих воїнів.

Дата публікації
Кількість переглядів
3575
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie