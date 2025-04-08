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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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254
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1 хв

У Львові мобілізований втік з частини і вкрав “подарунки” для друга: його суворо покарали

На суді військовослужбовець провину визнав і розкаявся. Як його покарали?

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація

У Львові до 7 років в’язниці засудили військового / © pixabay.com

У Львові до 7 років і 1 місяця позбавлення волі засудили військового по мобілізації. Він утік з частини та пограбував магазин, щоб принести другові подарунки.

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду м. Львова.

За даними суду, військовослужбовець по мобілізації уже був засуджений до іспитового терміну через крадіжку, яку він здійснив у червні 2024 року.

Він 2 лютого 2025 року на вулиці Володимира Великого у Львові вкрав з магазину каву (вартість 415,83 грн), газовий балон (40,83 грн), капучино (40,83 грн) та металеву флягу (64,17 грн). Чоловік намагався втекти, проте касирка його помітила і намагалася зупинити.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що перебував на іспитовому терміні через крадіжку. Також після лікування у медзакладі він не повернувся до військової частини, через що проти нього відкрита кримінальна справа за СЗЧ. Він підтвердив, що вкрав продукти і флягу, яку подарував другу. Житель Львова додав, що вже розрахувався з магазином.

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд встановив, що чоловік страждає через «поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 КК України. Його засудили до 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

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