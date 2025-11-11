- Дата публікації
-
Львів
- Львів
- Кількість переглядів
- 354
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові мобілізований утік з частини та повернувся до цивільного життя: його знайшли і покарали
У Львові засудили військовослужбовця через самовільне залишення частини.
У Львові до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який служив у прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. Військовий втік з частини і на 9 місяців повернувся до цивільного життя.
Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду м. Львова.
За даними суду мобілізований військовослужбовець 28 грудня 2024 року залишив місце служби та повернувся до цивільного життя. Його затримали у вересні 2025-го.
На суді мобілізований провину визнав. Свою поведінку він пояснив тим, «що психологічно не витримав ставлення командування військової частини до нього як до людини, а також йому необхідно було пройти курс лікування через погіршення стану здоров`я».
Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.
