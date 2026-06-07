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- Львів
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У Львові лось влетів у паркан і помер просто серед житлових будинків
Мешканці району Рясне-2 у Львові зазначають, що поява диких тварин у цій місцевості не є рідкістю.
У Львові в мікрорайоні Рясне-2 дика тварина забігла на територію житлової забудови та загинула внаслідок зіткнення з огорожею дитячого садка.
Про інцидент повідомили мешканці у спільноті «Рясне LIVE» у Facebook, де подія викликала активне обговорення причин трагедії.
Про загибель лося написала місцева жителька Галина Бакаєва, опублікувавши фото з місця події.
«Нещасний випадок в Рясне 2. Бідолашна тварина з траси вбігла в мікрорайон і від удару об сітку садка загинула. Ще декілька секунд билась в конвульсіях. На місце викликали поліцію», — йдеться у її повідомленні.
Подія стала несподіванкою для частини львів’ян, однак мешканці району зазначають, що поява диких тварин у цій місцевості не є рідкістю, адже поруч розташований заказник «Білогорща».
Чому загинув лось
У коментарях користувачі соцмереж висловлюють різні версії причин трагедії.
«На мою думку однією з причин такої ситуації є неконтрольована їзда на квадроциклах та мотоциклах в околицях міста… От перелякані тварини і опиняються в таких ситуаціях», — написав один із коментаторів.
Інші користувачі пов’язують інцидент із скороченням природного середовища.
«Ліси вирубують, бідним тваринам нема куди подітися. Шкода…», — зазначається в одному з дописів.
Також у коментарях припускають можливу причетність дорожньо-транспортної пригоди.
«Думаю, що попередньо був удар машиною. Сітка вбила лося? Якось не віриться…» — йдеться в іншому повідомленні.
Частина мешканців наголошує на необхідності системних рішень для запобігання подібним випадкам.
«Тварини мігрують, пора думати про створення мостів над трасами і контроль за сезоном тиші в лісах», — зазначила користувачка соцмережі.
Наразі офіційних коментарів від екологічної інспекції та лісового господарства щодо обставин загибелі тварини та можливих заходів безпеки не надходило.
Нагадаємо, раніше мешканці Києва стали свідками незвичайної події: на Литовському проспекті, поблизу площі Шевченка, лосі бігли прямо по проїжджій частині.