У Львові лось влетів у паркан і помер просто серед житлових будинків

Загиблий лось у Львові / © Спільнота "Рясне LIVE" у Facebook

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У Львові в мікрорайоні Рясне-2 дика тварина забігла на територію житлової забудови та загинула внаслідок зіткнення з огорожею дитячого садка.

Про інцидент повідомили мешканці у спільноті «Рясне LIVE» у Facebook, де подія викликала активне обговорення причин трагедії.

Про загибель лося написала місцева жителька Галина Бакаєва, опублікувавши фото з місця події.

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«Нещасний випадок в Рясне 2. Бідолашна тварина з траси вбігла в мікрорайон і від удару об сітку садка загинула. Ще декілька секунд билась в конвульсіях. На місце викликали поліцію», — йдеться у її повідомленні.

Подія стала несподіванкою для частини львів’ян, однак мешканці району зазначають, що поява диких тварин у цій місцевості не є рідкістю, адже поруч розташований заказник «Білогорща».

Чому загинув лось

У коментарях користувачі соцмереж висловлюють різні версії причин трагедії.

«На мою думку однією з причин такої ситуації є неконтрольована їзда на квадроциклах та мотоциклах в околицях міста… От перелякані тварини і опиняються в таких ситуаціях», — написав один із коментаторів.

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Інші користувачі пов’язують інцидент із скороченням природного середовища.

«Ліси вирубують, бідним тваринам нема куди подітися. Шкода…», — зазначається в одному з дописів.

Також у коментарях припускають можливу причетність дорожньо-транспортної пригоди.

«Думаю, що попередньо був удар машиною. Сітка вбила лося? Якось не віриться…» — йдеться в іншому повідомленні.

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Частина мешканців наголошує на необхідності системних рішень для запобігання подібним випадкам.

«Тварини мігрують, пора думати про створення мостів над трасами і контроль за сезоном тиші в лісах», — зазначила користувачка соцмережі.

Наразі офіційних коментарів від екологічної інспекції та лісового господарства щодо обставин загибелі тварини та можливих заходів безпеки не надходило.

Нагадаємо, раніше мешканці Києва стали свідками незвичайної події: на Литовському проспекті, поблизу площі Шевченка, лосі бігли прямо по проїжджій частині.

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