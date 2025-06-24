У Львові літнє подружжя загинуло у власній квартирі: що сталося

Подружжя отруїлося чадним газом / © Львівська міська рада

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У Львові на вулиці Валовій, 13/11, виявили подружжя без ознак життя. Чоловікові було 60 років, жінці — 58.

Про це повідомила Львівська міська рада.

За попередньою інформацією, причиною смерті могло стати отруєння чадним газом. Водночас домашні тварини, які перебували у квартирі, залишилися живими.

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Точні обставини події встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 21 червня на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби.