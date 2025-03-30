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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1086
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2 хв

У Львові командири дозволяли солдатам замість служби працювати на СТО: зарплати забирали собі

У Львові посадовці однієї з військових частин заробляли на підлеглих.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Львові дозволяли солдатам замість служби працювати на приватних СТ

Один із затриманих / © СБУ

В одній із військових частин Львова двоє заступників командира та двоє командирів рот заробляли на підлеглих військових, які не бажали виконувати обов’язки служби.

Про це передають Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ.

Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Зарплати, які ті офіційно отримували у військовій частині, командування клало собі до кишені. Крім того, військові віддавали командуванню частину зарплати, що отримували на СТО. Ця схема діяла від липня 2024 до березня 2025 року.

/ © Державне бюро розслідувань

© Державне бюро розслідувань

Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. До суду подано клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Вилучені кошти / © Державне бюро розслідувань

Вилучені кошти / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, що полковник медслужби допоміг дружині отримати майже мільйон "бойових" виплат.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛИ В АРМІЇ! Хто платив "бойові" власним дружинам, хто будував хороми і брав побори з бійців?!

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