У Львові ексгумували тіла поляків, загиблих на початку Другої світової війни

У Львові ексгумували тіла поляків / © Міністерство культури України

У Львові на території колишнього цвинтаря виявили поховальну яму із загиблими польськими солдатами 1939 року. Наразі промаркували останки шести людей, точну кількість похованих визначать пізніше.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Ексгумація тіл. / © Міністерство культури України

Ексгумаційні роботи розпочалися 4 серпня і триватимуть приблизно чотири тижні. Станом на 14 серпня у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати: виявлено поховальну яму, орієнтовна площа розкопок — 50 кв. м.

На місці знахідки також виявлено польські військові ґудзики, фрагменти протигазу, один ідентифікаційний польський жетон та предмети індивідуального вжитку.

Історичний контекст

Як повідомляло польське видання Rzeczpospolita, Інститут національної пам’яті Польщі подав заявку на розкопки у Львові у двох районах — Збоїща та Під Голоском. Там поховані солдати Війська Польського, які загинули під час оборони міста від німецького Вермахту 1939 року.

Їхні останки були вперше виявлені ще у 2019 році. За оцінками, ексгумувати потрібно близько 120 солдатів, повідомила віцедиректорка Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі Анна Шельонґ, цитує Польське радіо.