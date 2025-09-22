У Львові двоє дівчат жорстоко побили третю: відео і реакція поліції

Кадри побиття 18-річної дівчини у Львові / © скриншот з відео

Реклама

У Львові 21 вересня двоє дівчат побили третю, а подруга нападниць зняла все на відео. Ролик побиття із накладеною російською музикою виклали в соцмережі. Поліція відреагувала на інцидент.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Інцидент стався на вулиці Авраама Лінкольна 21 вересня, а вже наступного дня відео з побиттям дівчини побачили поліцейські, які моніторили соцмережі. На ролику видно, як двоє дівчат завдають ударів руками та ногами третій. Четверта учасниця конфлікту знімала все на відео.

Реклама

Правоохоронці з’ясували, що потерпіла — 18-річної львів’янка, а її кривдниці — 17-річні місцеві мешканки. Усі дівчата навчаються в різних закладах освіти міста.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини інциденту та інших його учасників. Досудове розслідування триває.

Дата публікації 16:26, 22.09.25 Кількість переглядів 15 У Львові двоє дівчат жорстоко побили третю і зняли це на відео

Нагадаємо, у березні у місті Трускавець на Львівщині дівчата-підлітки жорстоко побили хлопця з інвалідністю і зняли це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як хуліганство.

А в Рівненській області дівчина змусила молодшу ученицю гімназії стати на коліна і побила її під сміх юрби. Поліція відкрила кримінальне провадження після того, як у Мережі з’явилося відео, де група школярів знущається з восьмикласниці.