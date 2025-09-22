- Дата публікації
- Львів
У Львові двоє дівчат жорстоко побили третю: відео і реакція поліції
Відео жорстокого побиття дівчини у Львові, яке з’явилося у соцмережах, шокувало користувачів. Стали відомі деталі інциденту, де двоє дівчат завдавали ударів руками і ногами третій.
У Львові 21 вересня двоє дівчат побили третю, а подруга нападниць зняла все на відео. Ролик побиття із накладеною російською музикою виклали в соцмережі. Поліція відреагувала на інцидент.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Інцидент стався на вулиці Авраама Лінкольна 21 вересня, а вже наступного дня відео з побиттям дівчини побачили поліцейські, які моніторили соцмережі. На ролику видно, як двоє дівчат завдають ударів руками та ногами третій. Четверта учасниця конфлікту знімала все на відео.
Правоохоронці з’ясували, що потерпіла — 18-річної львів’янка, а її кривдниці — 17-річні місцеві мешканки. Усі дівчата навчаються в різних закладах освіти міста.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини інциденту та інших його учасників. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у березні у місті Трускавець на Львівщині дівчата-підлітки жорстоко побили хлопця з інвалідністю і зняли це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як хуліганство.
А в Рівненській області дівчина змусила молодшу ученицю гімназії стати на коліна і побила її під сміх юрби. Поліція відкрила кримінальне провадження після того, як у Мережі з’явилося відео, де група школярів знущається з восьмикласниці.