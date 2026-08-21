У Львові два BMW поспіль збили батька з дитиною просто на "зебрі": чоловіка аж підкинуло (відео)

Місце ДТП у Львові за мить до того, як батька з донькою збили два авто / © Львівська обласна прокуратура

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У Львові сталася резонансна ДТП за участю двох автомобілів BMW, які на пішохідному переході збили дівчинку та її батька. Наразі обоє потерпілих перебувають у реанімації, а правоохоронців розпочали досудове розслідування.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Аварія сталася 20 серпня близько 20:00 на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського.

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За попередньою інформацією, 22-річний житель Яворівського району, керуючи BMW, наїхав на 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу пішохідним переходом. Водночас на цьому ж переході інший водій BMW — 21-річний львів’янин — збив 36-річного чоловіка.

Попередньо правоохоронці встановили, що батько з дитиною переходили дорогу на заборонений сигнал світлофора. Обидва водії, за результатами перевірки, були тверезими.

Точну швидкість руху автомобілів встановлюватимуть у межах досудового розслідування. Для цього призначать відповідні автотехнічні експертизи.

Унаслідок аварії батько та його донька отримали тяжкі травми. Наразі обоє перебувають у реанімації.

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До ЄРДР внесли відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Дата публікації 13:50, 21.08.26 Кількість переглядів 7 У Львові дві BMW підряд збили батька з дитиною просто на зебрі

Нагадаємо, 17 серпня у Києві зіткнулися два позашляховики BMW, після чого один з них влетів на літню терасу кафе, а другий перекинувся. Внаслідок ДТП ніхто з перехожих чи відвідувачів не постраждав, травмувався лише водій BMW X3, якого госпіталізували. За даними правоохоронців, учасниками події були колишній «смотрящий» за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк.

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