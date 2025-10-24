ТСН у соціальних мережах

Львів
130
1 хв

У Львові чоловік побив пса: як його покарали

Поліцейські затримали чоловіка, який ногами побив безпритульну тварину.

Віра Хмельницька
Чоловік образив пса

© iStock

У Львові поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який побив безпритульного пса.

Про випадок повідомили у поліції.

«Чоловік кілька разів вдарив ногою безпритульного пса», — уточнили правоохоронці.

За цим фактом було призначено перевірку. Співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 встановили особу зловмисника — ним виявився 53-річний місцевий мешканець.

На нього складено адміністративний протокол за ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила законопроєкт № 2351, який вносить понад 60 правок у законодавство щодо захисту тварин. Питання жорстокого поводження з тваринами регулює стаття 299 ККУ. У ній йдеться, що до жорстокого поводження відносять фізичне знущання з тварини та нацькування їх один на одного. Злочинців можуть покарати від штрафу до позбавлення волі на строк від одного до восьми років.

