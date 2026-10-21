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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Час на прочитання
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У Львові чоловік плюнув в обличчя патрульному: як його покарали

У Львові нетверезий чоловік плюнув в обличчя патрульному під час спілкування з правоохоронцями. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив штраф у розмірі 119 гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Львові чоловік плюнув в обличчя патрульному

У Львові чоловік плюнув в обличчя патрульному

У Львові трапилася прикра подія за участю нетверезого містянина та правоохоронців. Інцидент стався пізно вночі 16 вересня біля алкомаркету «Колекція напоїв» на вулиці Антоненка-Давидовича, 10. Нетверезий чоловік плюнув в обличчя патрульному. Як його покарали?

Про це пише Lviv.Media.

У Львові п’яний чоловік плюнув в обличчя патрульному: суд виніс вирок

Під час спілкування з патрульними львів’янин Даниїл С., перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно. Сидячи на асфальті, він нецензурно лаявся та вигукував образи.

У певний момент він плюнув в обличчя поліцейському. Весь перебіг конфлікту зафіксувала нагрудна камера правоохоронців.

Під час судового засідання порушник повністю визнав свою провину. Він пояснив таку поведінку алкогольним сп’янінням, запевнив, що усвідомив скоєне, і пообіцяв більше так не поводитися. Чоловік також попросив суд обмежитися штрафом.

Як йдеться у постанові Сихівського районного суду Львова від 16 жовтня, чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві та призначили йому покарання у вигляді 119 гривень штрафу. Крім того, він має сплатити 665,60 грн судового збору.

На оскарження рішення чоловік має 10 днів.

Інциденти в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Інгульському районному суді Миколаєва винесли вирок чоловікові, який скоїв грабіж у місцевому магазині. Перебуваючи в приміщенні крамниці, він усього за 32 секунди схопив із полиці 13 шоколадок на суму майже 1,5 тисячі гривень і втік. Того ж дня зловмисника затримала поліція у центрі міста.

Під час втечі чоловік загубив частину викраденого, ще дві шоколадки він з’їв сам, а чотири подарував знайомій. Оскільки затриманий уже мав попередні судимості, суд кваліфікував його дії як тяжкий злочин та призначив покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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