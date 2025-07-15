У Львові чоловік напав на дітей, які хотіли йому допомогти: чим все закінчилось

У Львові чоловік напав на дітей. / © Facebook/Патрульна поліція Львова

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У Львові затримали 31-річного чоловіка, який напав на 12-річного хлопчика та його 13-річну сестру після того, як діти запропонували йому допомогу.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

У Львові чоловік напав на дітей. / © Поліція Львівської області

Інцидент стався 12 липня на вулиці Колійній — діти побачили закривавленого незнайомця на залізничних коліях і хотіли викликати лікарів. У відповідь чоловік накинувся на хлопчика, а потім — на його сестру, яку поранив канцелярськими ножицями.

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Про це повідомили у поліції Львівщини. За даними правоохоронців, нападник перебував у стані наркотичного сп’яніння. Дівчинці діагностували різані рани та садна на шиї, після надання медичної допомоги її відпустили додому. Хлопчику тілесних ушкоджень завдати не встиглося.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК. Йому вже повідомили про підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї або предметів, придатних для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що у Києві поліцейські оперативно затримали зловмисника, який здійснив жорстокий напад на 21-річну дівчину в під’їзді житлового будинку. Нападник розпилив жертві в обличчя сльозогінний газ, кілька разів ударив металевою палицею по голові та заволодів її телефоном.

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