У Львові через отруєння чадним газом до лікарні потрапив трирічний хлопчик

Чадний газ / © Управління ДСНС України у Львівській області

У будинку в центрі Львова троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих — трирічна дитина, яку госпіталізували до лікарні.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент стався в ніч проти 23 серпня, близько 03:00, у двоповерховому житловому будинку на вулиці Газовій, 10. Отруєння сталося у квартирі на другому поверсі. Попередньо відомо, що постраждали троє людей, серед них — хлопчик 2022 року народження.

Дитину у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові. Газова служба перекрила подачу газу до квартири до з’ясування всіх обставин події. Причини отруєння з’ясовуються.

Ознаки отруєння чадним газом

Ознаками отруєння чадним газом є:

інтенсивний головний біль

загальна слабкість і сонливість

запаморочення

блювота

При виявленні ознак чадного газу у помешканні слід негайно відкрити всі вікна для притоку свіжого повітря та телефонувати в аварійну службу газу — 104, також слід викликати швидку допомогу — 103. Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.

Нагадаємо, у Вінницькій області вся родина отруїлась чадним газом: 45-річна мати та 14-річний син загинули, старша донька — в реанімації.