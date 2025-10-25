ТСН у соціальних мережах

Львів
63
2 хв

У Львові без води залишаються близько 50 тисяч містян: що відомо

Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи.

Світлана Несчетна
Ліквідація аварійного пориву у Львові

Ліквідація аварійного пориву у Львові / © Львівська міська рада

У Львові через нову аварію на магістральному водогоні без водопостачання залишилися близько 50 тисяч львів’ян — це приблизно 10% населення міста. Без води залишаються мешканці Залізничного та Шевченківського районів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними міськради, аварійні бригади «Львівводоканалу» працюють на місці пошкодження разом із керівництвом підприємства та департаменту ЖКГ для координації робіт. Наразі тиск у системі недостатній для стабільної подачі води, роботи з ліквідації аварії тривають.

Як пояснюють у «Львівводоканалі», нові аварії виникають через гідроудари: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, і у старих трубах виникають прориви в найслабших місцях.

Жителям підвозять питну воду водовозки, їхня робота продовжена до повного відновлення централізованого водопостачання.

«Станом на 18:30 близько 50 тисяч львів’ян без води — це Рясне-1, Рясне-2, частина Левандівки та Шевченківського району. „Львівводоканал“ вже виконує аварійні роботи. Проблема виникла через старі труби: після запуску водопостачання після попередньої аварії стався порив. Щоб замінити всі труби, треба 10 млрд грн, яких наразі немає, бо цього року було замінено близько 30 км», — повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

У підприємстві наголошують, що роблять усе необхідне для відновлення подачі води. Вартість повної заміни усіх мереж у Львові перевищує 10 мільярдів гривень.

У четвер, 23 жовтня, зафіксували перший прорив, і дотепер частина Львова залишається без водопостачання.

