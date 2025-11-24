У Львові батьки учнів влаштували стрілянину на подвір’ї школи - подробиці інциденту

Загальноосвітнья школа №13 на Сихові / © Львівська міська рада

Реклама

У Львові в неділю на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13 на Сихові стався інцидент зі стріляниною між двома батьками учнів.

Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк у Facebook.

За попередньою інформацією, діти обох чоловіків навчаються в одному класі початкової школи та раніше мали конфлікт між собою. У зв’язку з цим 23 листопада в навчальному закладі була організована зустріч у директора за участі батьків та соціального працівника, щоб врегулювати ситуацію та знайти спільне рішення. Однак під час розмови сторони не змогли дійти згоди та продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.

Реклама

Після словесної сутички один з чоловіків дістав пневматичний пістолет та, за попередніми даними, здійснив чотири постріли в напрямку опонента. У потерпілого виявили поранення в живіт і ногу. На місце події негайно викликали швидку допомогу, а також оперативно прибули працівники поліції, які наразі встановлюють всі обставини інциденту та опитують свідків.

За інформацією департаменту освіти, ніхто зі школярів або педагогів не постраждав. Подія сталася у позаурочний час, і діти, які перебували на території школи, не були втягнуті в конфлікт.

У своєму коментарі Андрій Закалюк наголосив, що будь-які прояви агресії, застосування фізичної сили, погрози чи використання зброї батьками на території навчальних закладів є грубим порушенням закону та тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Він підкреслив, що такі дії створюють пряму загрозу життю та психологічному здоров’ю дітей і є абсолютно неприпустимими в освітньому середовищі.

Закалюк також закликав громадськість не поширювати неперевірену інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами комунікації, оскільки ситуація перебуває на контролі правоохоронних органів і департаменту освіти.

Реклама

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують мотиви дій учасників конфлікту, походження зброї та інші обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в університеті Лінкольна в американському штаті Пенсильванія стрілянина зірвала святкування Дня випускника.