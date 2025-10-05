ТСН у соціальних мережах

Львів
147
1 хв

У Львові атака РФ понівечила храм УГКЦ: зруйнована дзвіниця та недільна школа

У Львові пошкоджено храм УГКЦ на Сихові та недільну школу.

Ігор Бережанський
У Львові від удару РФ постраждав комплекс храму УГКЦ

Під час масованого удару по Львову 5 жовтня пошкоджень зазнав один із храмів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Про це передає Львівська архиєпархія УГКЦ.

Йдеться про про храм Успіння Пресвятої Богородиці по вулиці Максимовича (Сихівський район Львова).

«Від вибухової хвилі повилітали вікна, осколками посічено стіни та дах… Дзвіницю майже зруйновано, похоронна каплиця та приміщення недільної школи, які розташовані на території парафії, сильно пошкоджені», — розповіли у єпархії.

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня і рано-вранці цього ж дня вибухи лунали в багатьох містах, але найбільше дісталось Львову, Запоріжжю, та Івано-Франківщині.

Зокрема, під Львовом росіяни вбили сім’ю з чотирьох осіб. Серед них — 15-річна дівчина.

147
