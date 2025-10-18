ТСН у соціальних мережах

Львів
447
1 хв

У Львові аферистка ошукала бабусю на 400 тисяч грн — яку схему вигадала

Затримана представилася працівницею банку і замінила купюри на фальшиві.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жінку затримано

У Львові 38-річна мешканка Дніпропетровської області ошукала 82-річну жінку. Шахрайка вдавала працівницю банку.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

«Удаючи з себе працівницю банку, підозрювана ошукала 82-річну жінку, сказавши, що діє нова грошова реформа і необхідно обміняти старі купюри на нові. Під цим приводом „касирка“ змогла потрапити до житла потерпілої. Під час так званого обміну купюр підозрювана відволікла літню жінку і замінила справжні гроші на папір. Їй вдалося заволодіти майже 400 тис. грн потерпілої», — йдеться у повідомленні відомства.

Потім вона переховувалась в Івано-Франківській області, однак її затримали у порядку ст. 615 КПК України.

Наразі жінці повідомлено про підозру у шахрайстві та обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині 75-річний чоловік вигадав аферу з нерухомістю і «заробив» понад 50 мільйонів гривень.

