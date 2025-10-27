У Львові 87-річний водій збив трирічну дитину: подробиці ДТП

ДТП у Львові / © Поліція Львівської області

У Львові на вулиці Жовківській 87-річний водій автомобіля Hyundai Kona наїхав на трирічного хлопчика. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у поліції Львівської області у Facebook.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху і встановлює всі обставини події. Водієві загрожує обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати автомобілем на такий самий термін.

