Львів
970
1 хв

У Львові 87-річний водій збив трирічну дитину: подробиці ДТП

На вулиці Жовківській у Львові водій Hyundai Kona наїхав на дитину.

Наталія Магдик
ДТП у Львові

ДТП у Львові / © Поліція Львівської області

У Львові на вулиці Жовківській 87-річний водій автомобіля Hyundai Kona наїхав на трирічного хлопчика. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у поліції Львівської області у Facebook.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху і встановлює всі обставини події. Водієві загрожує обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати автомобілем на такий самий термін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині сталася смертельна ДТП. Загинув неповнолітній пасажир кросовера, ще четверо людей травмовані.

